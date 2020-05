Tot 1 juni mogen er geen strandbedden verhuurd worden op het Zandvoortse strand. Het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van de 25 veiligheidsregio's, heeft een streep gezet door het plan.

Niels Priester van de Vereniging van Strandpachters Zandvoort en eigenaar van Mango's vindt dat doodzonde. "We hadden een hele succesvolle pilot gedaan afgelopen weekend, dus hier balen we flink van."

Priester had er na de pilot van afgelopen weekend op gerekend, dat de verhuur van de bedjes en het gebruik van de toiletten door zou gaan vanaf woensdag.

Het idee voor het verhuren van strandbedjes is ontstaan nadat strandgangers een bende achter lieten op het het strand. Priester en zijn collega's waren elke dag bezig om vuilnis op te ruimen en het strand schoon te houden.

Afhaalpunten voor eten en geen toiletten

Ondanks de inzet van de gemeente Zandvoort en de strandpachters zelf is alles tot 1 juni gesloten op het strand vanwege de coronacrisis, op een aantal afhaalpunten voor eten en drinken na. Ook zijn er geen openbare toiletten waar strandgangers gebruik van kunnen maken.

Strandpachter Priester zag het plan voor de verhuur van bedjes en het gebruik van de toiletten als een goede tussenstap. Nu het niet doorgaat, kan hij zich richten op 1 juni.

"We komen voor een flink pakket te staan. Mogen twee mensen aan een tafeltje? We moeten alles desinfecteren en we krijgen te maken met toiletbezoeken en looproutes en het strand komt er ook nog bij, dus we worden een soort handhavers bijna."