Een agressieve winkeldief heeft maandagmiddag medewekers van een supermarkt en politieagenten bedreigd toen hij werd aangesproken op het moment dat hij de winkel aan de Paul Krugerkade in Haarlem wilde verlaten. Hij had ruim 300 euro aan gestolen middelen bij zich.

De diefstal gebeurde rond 16.25 uur. Het winkelpersoneel had de politie gealarmeerd omdat de winkeldief op heterdaad betrapt was. Toen de medewekers hem aanspraken, werd hij aggressief, bedreigde hen en schopte in hun richting.

Ook toen de politie ter plaatse kwam, zette hij dit gedrag voort. Agenten controleerden de man en troffen gestolen goederen ter waarde van zo'n 300 euro bij hem aan.

Het personeel heeft aangifte van diefstal met geweld en bedreiging gedaan. De winkeldief betreft een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden.