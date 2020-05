De bruggen in Haarlem zullen vanaf donderdag weer vaker openstaan als de zomerdienstregeling ingaat. Dat betekent dat wegverkeer vaker moeten wachten.

De gemeente Haarlem waarschuwt dat wachttijden buiten de spits niet altijd te voorkomen zijn. Voor werkdagen in de zomer zullen de bruggen tijdens de spits niet opengaan. De Waarderbrug en de Figeebrug vormen daarop een uitzondering.

De bruggen gaan maximaal vier minuten per keer open, maar ze openen vaker dan tijdens het winterseizoen. De openstelling is in eerste instantie bedoeld voor de beroepsscheepvaart, maar het kan ook voorkomen dat de brug open moet door pleziervaartuigen.