De politie heeft zondagmiddag een man aangehouden nadat hij een conducteur had mishandeld. Een tweede verdachte sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden.

Het tweetal is na de mishandeling bij station Haarlem gevlucht richting de Verspronckweg. Een van hen is in het water in de buurt van de Karwei gesprongen. De eerste man kon met de hulp van een politiehond worden aangehouden.

De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het gaat om een man in zwarte kleding, waarbij een blauwe onderbroek te zien was. Hij had een zwart shirt aan, is rond de 1.80 meter lang en is ongeveer 25 jaar oud.

De mishandeling vond plaats rond 17.30 uur. De politie roept mensen met meer informatie op zich te melden.