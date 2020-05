De politie is op zoek naar twee verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag een winkel bij het tankstation aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord wilden overvallen.

De poging tot overval vond rond 4.00 uur plaats. Twee mannen kwamen de winkel binnen en wilden geld van de medewerker zien, maar die alarmeerde de politie. Beide verdachten, volgens de politie tussen de 16 en 20 jaar oud, sloegen daarop op de vlucht. Ze hadden alleen wat snoepgoed buitgemaakt.

De politie startte na de melding een massale zoekactie en zette onder meer een politiehelikopter in, maar er is vooralsnog niemand aangehouden.

Volgens het signalement van de politie heeft een van de daders een donkere of licht getinte huidskleur. Hij droeg zwarte kleding en een zwarte pet en liep op zware sneakers. De andere verdachte was volledig in het zwart gekleed en droeg zwart-witte schoenen.