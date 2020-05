Bij een brand in de Texelhof in Haarlem zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's verwoest. Drie andere voertuigen werden door het vuur beschadigd.

De brandweer kreeg rond 1.00 uur een melding van de brand in een auto.

Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de brand oversloeg naar een nabijgelegen auto. Door de hitte raakten nog drie andere voertuigen beschadigd.

De aanleiding voor de brand is nog onbekend. De politie heeft de parkeerplaats afgezet. Later zondag gaan rechercheurs van de Forensische Opsporing de brand onderzoeken.