Woonzorgcentrum De Blinkert in Haarlem is uitgekozen om mee te doen aan een landelijke pilot met een versoepelde bezoekregeling in verpleeghuizen. Een kleine groep cliënten kan vanaf donderdag weer bezoek ontvangen.

De bezoekregeling in De Blinkert gebeurt volgens strikte voorwaarden, opgelegd vanuit het kabinet. Zo worden er harde eisen gesteld aan hygiëne, beschermingsmiddelen, het testbeleid en personeelsbezetting. Daarbij is de anderhalve meter afstand een strenge voorwaarde.

Als blijkt dat de versoepeling van de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, zal het kabinet op 19 mei een verdere verruiming van de bezoekregeling bekend maken. Deze zal dan ingaan vanaf 25 mei, meldt zorgorganisatie Kennemerhart.

Sinds 20 maart is er een bezoekverbod voor familie en verzorgers in tehuizen vanwege de coronacrisis. Nu doen er landelijk 26 verpleeghuizen mee aan de pilot.

'Hopen dat we bijdragen aan versoepeling'

Die organisatie is blij onderdeel van de pilot te zijn en hoopt dat andere centra ook snel aan de beurt zijn. Bestuurder Audrey van Schaik: "We hopen dat de ervaring van De Blinkert straks zal bijdragen aan het besluit om de bezoekregeling nog meer te verruimen, zodat nog meer verpleeghuisbewoners met hun familie herenigd kan worden."

Vanaf 1 mei was het in De Blinkert al mogelijk om gebruik te maken van een bezoekruimte met plexiglas. Andere locaties van Kennemerhart, zoals Schoterhof, De Molenburg, Huis in de Duinen, Meerleven en binnenkort ook De Rijp hebben een zogenoemde Flexvisit beschikbaar om bezoek mogelijk te maken.