De politie heeft woensdagmiddag rond 15.30 uur banden lekgeschoten van de auto van een verdachte die ervandoor ging in de Mathilde Wredestraat in Haarlem. Of de verdachte daarna is aangehouden, is nog niet bekend.

Het is ook nog niet bekend hoe vaak is geschoten. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen mensen gewond geraakt.

De politie ging naar de woning van de verdachte in verband met een lopend onderzoek. Toen de agenten de man wilden spreken, wilde deze op de vlucht slaan in de auto.

Waarvan de Haarlemmer verdacht wordt, is nog onbekend. In het kader van lopend onderzoek wil de politie verder nog geen informatie delen.