Buurtbewoners hebben al bijna 9.000 euro gedoneerd voor het opnieuw opbouwen van hun Posthuis, het Haarlemse buurthuis dat afgelopen weekend door brand is verwoest.

Meer dan driehonderd donateurs hebben in een paar dagen tijd al een bedrag van 8.819 euro geschonken. Het streefbedrag is 10.000 euro.

De initiatiefnemers willen het buurthuis, dat een sociaal middelpunt in en rond het Zaanenpark in Haarlem-Noord is, herstellen zodat het die oude rol weer snel kan vervullen.

In de nacht van vrijdag 8 mei op zaterdag 9 mei sloegen metershoge vlammen uit het rieten dak. De brandweer had lang nodig om het vuur onder controle te krijgen. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.