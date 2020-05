De gemeente Haarlem is met de eigenaar van het voormalige V&D-pand op de Botermarkt in gesprek over de realisatie van een fietsenstalling in de kelder van het gebouw. Meer fietsparkeerplekken rondom de Botermarkt in de binnenstad van Haarlem hebben prioriteit, blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Dat staat in het Actieplan Fiets 2020- 2022, waarin de gemeente de komende jaren drieduizend fietsparkeerplekken extra wil realiseren en een verbetering van fietsroutes voorstelt. Het plan staat volgende week op de politieke agenda.

Onlangs werd bekend dat de HEMA met een outletstore de begane grond en de eerste verdieping van het monumentale pand aan de Botermarkt zal huren.

De kosten voor het gereedmaken van de kelder in het pand als fietsenstalling worden geraamd op ruim `1 miljoen euro. Dat zou naar verwachting goedkoper zijn dan een grote nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het plein.

De huidige fietsenstalling op het plein wordt volgens de gemeente niet optimaal benut, omdat het niet direct aan de fietsroute over de Gedempte Oude Gracht ligt. Maar op het piekmoment op zaterdagmiddag is de stalling overvol en staan er ruim tweehonderd fietsen rommelig verspreid op het plein.

Mocht blijken dat het niet mogelijk is om de kelder van het voormalige V&D pand in te zetten als openbare fietsenstalling, dan zal er toch onder de Botermarkt een stalling gebouwd moeten worden, stelt het college van burgemeester en wethouders.