Initiator Ilco van der Linde van Bevrijdingspop in Haarlem wil optimistisch blijven voor de editie van volgend jaar, zo meldde hij in een radio-uitzending van Haarlem105. Van der Linde hoopt dat de organisatie volgend jaar het lef heeft om het toch weer voor te bereiden, met het risico dat het weer niet doorgaat.

Dit jaar zou de veertigste editie plaatsvinden, maar het evenement werd afgelast vanwege de coronacrisis.

Van der Linde, die op zestienjarige leeftijd het feest in de Haarlemmer Hout begon, wil optimistisch blijven voor de editie van volgend jaar. "Misschien hebben we dan een vaccin, misschien moet iedereen een mondkapje op en is dat genoeg, of is de besmettingsgraad al hoog."

Geen Bevrijdingspop is in de veertig jaar van het bestaan van het evenement niet eerder voorgekomen. "We hebben het één keer bijna moeten afgelasten omdat het heel druk en warm was en de brandweer moest spuiten om de mensen te verkoelen. En één keer was er te veel wind en moesten we later beginnen."

Van der Linde hoopt dat de coronacrisis uiteindelijk waardevolle lessen oplevert. "Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn en dat we niks voor lief moeten nemen."

