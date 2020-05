Haarlemmers hebben meer dan driehonderd rugzakken met speelgoed ingezameld voor kinderen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat meldt een vrijwilliger van de betrokken stichting Because We Carry.

Haarlemmers konden de afgelopen dagen hun speelgoed inleveren bij de vrijwilliger. De speeltjes gaan zaterdag naar een centrale locatie in Weesp, waarna ze worden overgebracht naar het vluchtelingenkamp.

Nederlandse artsen en hulpverleners maken zich al langer zorgen over de situatie in het opvangkamp op Lesbos. Er verblijven ruim twintigduizend migranten, terwijl er officieel meer plaats is voor drieduizend.