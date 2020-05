De 68 statushouders die Bloemendaal met spoed moet onderbrengen, komen vermoedelijk te wonen aan de Westelijke Randweg 1.

Het college van B en W denkt dat de Haarlemse kant van deze weg de beste optie is om permanente woningen voor deze groep statushouders te bouwen. De gemeenteraad zal op 28 mei hierover een beslissing nemen.

De gemeente Bloemendaal loopt flink achter bij het onderbrengen van asielzoekers die een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Om de achterstand in te halen heeft de provincie opdracht gegeven om nog dit jaar woningen te realiseren voor 68 statushouders.

De statushouders kunnen niet ondergebracht worden in sociale huurwoningen, waarvan er veel te weinig zijn in Bloemendaal. Eerder werd een locatie aan de Zomerzorglaan afgewezen nadat omwonenden protesteerden en de politiek daarin meeging. Tijdelijke woningbouw is ook geen optie zijn: daarvoor zou Bloemendaal twee miljoen euro moeten investeren.