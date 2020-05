De Dodenherdenking op de Dreef in Haarlem gaat dit jaar vanwege de coronacrisis in aangepaste vorm door. Publiek wordt opgeroepen niet aanwezig te zijn. De speciale Dodenherdenking is om 16.30 uur live te zien bij nieuwspartner NH Nieuws.

Burgemeester Jos Wienen houdt dan een toespraak en legt een krans namens het gemeentebestuur. Een leerling van de Dreefschool draagt een zelfgeschreven gedicht voor. Gedichten van kinderen van de Haarlemse scholen Stedelijk Gymnasium, Dreefschool en Het Schoter worden bij het monument 'Man voor het vuurpeloton' geplaatst.

Vertegenwoordigers van Dreefschool, Joodse gemeenschap, Haarlems Comité Nationale Herdenking, Haarlems Comité Nationale Feesten, COC Kennemerland, Gay Haarlem & Bureau discriminatiezaken Kennemerland en Bevrijdingspop hebben dan 's ochtends, op verschillende tijdstippen, kransen gelegd bij het monument.

De Dodenherdenking in Haarlem is in samenwerking met het Haarlems Comité Nationale Herdenking en de gemeente Haarlem tot stand gekomen. De herdenkingsdienst en de stille tocht vanaf de Grote Kerk naar het monument zijn dit jaar afgelast.