De werkzaamheden aan het station van Zandvoort zijn in april afgerond. Dit weekend zouden er tienduizenden mensen naar het dorp komen voor de Grand Prix in de Formule 1, maar dat evenement gaat door de coronacrisis niet door.

Dankzij de verbeteringen aan het station kunnen, onder normale omstandigheden, bij grote evenementen en op mooie zomerdagen voortaan meer treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

Om de grote toestroom van bezoekers aan te kunnen, onderging het treinstation in Zandvoort een grote verandering. De trappen naar de uitgang waren 2,5 meter breed en die zijn uitgebreid tot 10 meter. Ook zijn onder meer twee zijperrons gebouwd om meer ruimte te creëren.

Normaal gesproken rijden er twee treinen per uur van Amsterdam naar Zandvoort. In de zomer konden er ieder uur maximaal vier treinen rijden. Dat was, gezien de drukte, eigenlijk te weinig. Nu kunnen er op mooie zomerdagen zes treinen per uur rijden en bij evenementen zoals een Grand Prix zelfs twaalf.

Ook energievoorziening verbeterd

Niet alleen het station moest worden aangepast, maar ook de energievoorziening. Als er in beide richtingen twaalf treinen deels tegelijk zouden rijden, optrekken en afremmen, konden de stoppen doorslaan.

Daarom werden de zogenoemde voedingspunten voor de bovenleiding bij Haarlem en Halfweg, twee tussenliggende stations, aangepast. In Haarlem zijn extra snelschakelaars geïnstalleerd en bij Zandvoort, Halfweg en Haarlem legde aannemer BAM extra kabels naar de bovenleidingen.

Het station was na het weekend van 18 april en 19 april al nagenoeg klaar voor gebruik. Toen zijn de werkzaamheden aan de bovenleidingen afgerond. Enkele dagen later werden de laatste hekken op de verbrede trappen geplaatst.