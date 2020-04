HEMA huurt het voormalige pand van V&D en Hudson's Bay in het centrum van Haarlem. Het bedrijf wil er de outletwinkel HEMArkt vestigen. HEMA heeft een tijdelijk huurcontract, maar wil zich op een later moment definitief vestigen in het karakteristieke pand. Dat bevestigt een woordvoerder aan Haarlems Dagblad.

Volgens de krant wil de HEMA verhuizen van de Kruisstraat naar het Verwulft/Grote Houtstraat.

In de winkel in de Kruisstraat komt mogelijk een Jumbo-supermarkt.

De HEMArkt gaat volgende maand open en begint op de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw.