Onder strikte voorwaarden is de jeugd vanaf woensdag weer welkom bij sportclub Olympia Haarlem. De club heeft flink nagedacht over hoe de voet-, honk- en softballers zo veilig mogelijk kunnen sporten.

De competitie is afgelopen, dus voor wedstrijden hoeft er niet te worden getraind. "Maar het is toch fijn dat de jeugd elkaar weer kan zien. Ze hebben veel binnen moeten zitten en buiten op het veld ravotten is toch wat ze graag doen, die jongens en meisjes", zegt voorzitter Johan Snoeks.

De kleedkamers blijven dicht, voor het naar binnen en buiten gaan wordt gebruikgemaakt van de drie toegangspoorten die het complex heeft.

"De ouders mogen niet verder dan de parkeerplaats om hun kinderen af te zetten. Later op de dag kunnen ze ze ook daar weer ophalen. Ik zal er zelf staan om iedereen van advies te voorzien", aldus Snoeks.

Alleen over het toiletgebruik wordt nog nagedacht, daar wordt nog met de gemeente over gesproken. De club heeft de leden dinsdagvond nog alle regels gemaild.

De trainers hebben vergaderd over de vorm van de trainingen. Voor de jongste voetballers zal dat niet veel uitmaken, maar de oudere jeugd moet op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar blijven.

