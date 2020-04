De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van de scooter waarop de verdachten van een ramkraak op de Jumbo aan de Engelburg in Haarlem gevlucht zijn, zo meldt de politie dinsdag. De overval gebeurde zaterdag 4 april rond 6.45 uur.

Een witte bestelauto botste op 4 april rond 6.45 uur tegen de ingang van de supermarkt aan de Engelburg. Twee verdachten drongen de winkel binnen, overvielen het personeel en gingen er met een geldbedrag vandoor.

Hierna vluchtten ze op een zwarte scooter. De politie zette tijdelijk een burgernetactie op, maar deze heeft niks opgeleverd.

De twee verdachten zijn tijdens hun vluchtpoging met de scooter ten val gekomen op de Groningenlaan. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over de scooter na een botsing tegen een hoge stoeprand.

De scooter heeft door de klap een plastic kap en een zijspiegel verloren. Daarom wil de politie graag weten wie een zwarte scooter, die een zijspiegel en een kap mist, in bezit heeft met een transportbak achterop.

Tot nu toe is de scooter niet teruggevonden. Mensen die meer weten over de scooter of de verdachten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.