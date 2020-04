Een zeventienjarige bromfietser is zondag betrapt voor het rijden onder invloed. Bij een blaastest bleek hij achtenhalf maal meer alcohol genuttigd te hebben dan toegestaan.

Agenten zagen de jongen uit Aerdenhout rond 4.30 uur rijden op de Nieuwe Gracht in Haarlem. Bij een controle rook de politie onraad, omdat de bestuurder met dubbele tong sprak en onvast ter been was.

Uit een blaastest kwam naar voren dat hij een alcoholgehalte van 770 ug/l in zijn adem had, terwijl maximaal 90 ug/l is toegestaan voor een beginnend bestuurder. Zijn rijbewijs is ingevorderd.