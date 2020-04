Twintig inwoners van Haarlem hebben vrijdag tijdens de traditionele lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Vanwege de coronamaatregelen waren er geen bijeenkomsten en belden burgemeester Jos Wienen met de gedecoreerden. De lintjes worden later uitgereikt.

Wim Eggenkamp (74), Marleen Klooswijk (57), Chandersen Choenni (65), Hans Luttik (62), Wim Molenkamp (83), Robin Smithuis (66), Sjoerd Adema (73), Fred Drenth (73), Gerda Drenth (71), Greet Hersman-Sintenie (74), Anton Koper (64), Martien Luijcks (68), Peter Saarloos (75), Hans van Straaten (71), Peter Zuidam (75) en Helma Zuidam (71) hebben een onderscheiding gekregen.

De meeste mensen krijgen een lintje vanwege hun jarenlange bijdrage aan de samenleving in Haarlem, vaak ook als vrijwilliger. Eggenkamp werd zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich inmiddels tientallen jaren in voor het behoud en herstel van nationaal cultureel erfgoed.

Klooswijk, Choenni, Luttik, Molenkamp en Smithuis kregen de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Adema, Fred Drenth, Gerda Drenth, Hersman-Sintenie, Koper, Luijcks, Saarloos, Van Straaten, Peter Zuidam en Helma Zuidam zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.