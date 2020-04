De brandweer heeft donderdagavond een brand geblust in een leegstaand verzorgingstehuis aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem.

Bij de brand kwam dikke zwarte rook vrij. Een deel van de gevel is zwartgeblakerd.

Wat er precies in brand heeft gestaan, is nog niet duidelijk. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht. Er is niemand gewond geraakt.