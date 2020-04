In het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk komen op twee locaties camera's te hangen om toezicht te houden op jongeren die ernstige overlast veroorzaken, heeft de burgemeester Jos Wienen besloten na vele meldingen.

Omwonenden maken melding van geluidsoverlast, vernielingen, baldadigheid, brandstichting, bedreiging, het gooien van eieren en het gebruik van lachgas.

Volgens burgemeester Wienen is daarnaast sprake van "onwenselijke groepsvorming" die in strijd is met de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland.

De jongeren zijn hardleers. Waarschuwingen hebben geen effect gehad en de onruststokers gedragen zich intimiderend jegens agenten, handhavers en omwonenden.

Vanaf 17 april tot 17 juli hangen daarom tijdelijk vijf camera's op locaties aan het Woudhuispad, het Sprielderplein en de Kadijklaan.