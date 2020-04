Een pallet en een bankstel op de Rutherfordstraat in Haarlem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in de brand gestoken. De brandweer heeft de brand geblust.

De brand ontstond rond 2.00 uur. Het vuur was snel geblust. De verbrande resten zijn aan de kant van de weg gezet zodat het verkeer weer gebruik van de weg kon maken.

Mensen die iets verdachts heb gezien rondom de Rutherfordstraat, worden verzocht om contact op te nemen met de politie.

De afgelopen weken zijn meerdere aangestoken brandjes geweest in Haarlem.