Rob en Danielle Smits, eigenaren van café Fier in de Haltestraat in Zandvoort, zijn niet verrast dat ze tot 20 mei dicht moeten blijven, maar de onzekerheid dat premier Mark Rutte in mei de maatregel voor de horeca weer kan verlengen, valt hen zwaar.

Het ondernemersstel keek dinsdagavond naar de persconferentie van premier Rutte, maar ze hoorden niet veel nieuws. Zondag en maandag lekte er al veel naar buiten over wat het kabinet besloten had met betrekking tot het versoepelen van de maatregelen.

Het stel denkt het nog wel even uit te kunnen houden. Eventueel openen met anderhalve-meter-regels', zien ze eigenlijk niet zitten. "Dat is volgens mij gewoon niet te handhaven", zegt Rob. "Dan word ik een soort kleuterjuf in plaats van een kroegbaas."

Ze wachten liever iets langer totdat ze op een 'normale' manier weer hun deuren weer open kunnen zetten. En wanneer dat zal zijn, daar durven ze eigenlijk niets over te zeggen. "Misschien deze zomer, als we de pui open kunnen zetten. Dan hebben we wat meer ruimte en frisse lucht", hoopt Danielle.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.