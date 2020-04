Bestuursvoorzitter Ivo van Schaik van het Spaarne Gasthuis in Haarlem verwacht dat de speciale corona-afdeling in het ziekenhuis komende jaren zal blijven bestaan, zo meldde hij in een uitzending van radiozender Haarlem 105.

Naar schattingen van het RIVM heeft zo'n 3 procent van de Nederlanders antistoffen tegen het coronavirus aangemaakt. Een groot deel van de bevolking heeft het virus dus nog niet doorgemaakt.

Volgens van Schaik zullen er dus nog nieuwe besmettingen komen. "Zeker als de maatregelen dinsdag worden versoepeld, wat iedereen verwacht en misschien ook hoopt."

De bestuursvoorzitter is niet bang voor de gevolgen van eventuele lichtere maatregelen. Het ziekenhuis is er nu ook klaar voor. "We weten hoe we die patiënten het beste op moeten vangen."

Het Spaarne Gasthuis gaat voorlopig niet terug naar de normale gang van zaken. Het ziekenhuis zal zich in gaan stellen op het 'nieuwe normaal'. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat ze de komende een à twee jaar nog coronapatiënten zullen blijven behandelen.

"De golven zullen wel minder worden en we zullen er beter op inspelen, maar we stellen ons er op in dat Covid-zorg een regulier onderdeel is van de zorg. Dat is het nieuwe normaal," legt Ivo van Schaik uit. "Ik hoop dat we de komende paar maanden daar naartoe kunnen werken."

