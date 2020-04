Enkele tientallen horecaondernemers in Haarlem stonden maandagavond om 17.00 uur voor hun deuren te applaudisseren, als onderdeel van de landelijke actie #dehorecastaatstil. De ondernemers klappen om elkaar door deze moeilijke tijd te helpen, maar hopen ook op meer steun van de overheid.

Paul van der Werff van tapasrestaurant El Pincho aan de Riviervismarkt deed ook mee, samen met zijn personeel. Hij wacht met veel spanning op de persconferentie van dinsdagavond, waarin premier Mark Rutte mogelijk aankondigt dat zijn restaurant langzaam en onder strikte voorwaarden weer open mag.

Maar als dat betekent dat hij binnen met 1,5 meter rekening moet houden, dan ziet hij dat niet zitten. "Ik draai dan maar een klein deel van mijn normale inzet, dan ga ik nóg net zo hard die rode piste af naar beneden." Het liefst zien hij en zijn collega's in Haarlem dat de zaken weer "gewoon" open mogen.

Van der Werff is echter ook reëel, want dat brengt natuurlijk weer grote gezondheidsrisico's met zich mee. Daarom hoopt hij dat de overheid in ieder geval met een noodfonds voor de horeca over de brug komt. "En dat ze heldere plannen presenteren over hoe we langzaam uit deze lockdown gaan komen."

Na tien minuten applaudisseren was het weer stil aan de Riviervismarkt. Tot slot werd er, ook als onderdeel van de actie, nog geproost met lege glazen. "Proost op de horeca", aldus Van der Werff.

