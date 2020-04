Lokale omroep Haarlem105 heeft zondag een twaalf uur durende radiomarathon uitgezonden waarin werd gepraat over de impact van het coronavirus in de stad. In het programma kwamen bekende Haarlemmers, burgemeesters uit de regio en lokale inwoners aan het woord.

Het programma werd in samenwerking met ZFM en NH Nieuws gemaakt en gepresenteerd door journalist Frenk van der Linden.

Bekende Haarlemmers als Erik van Muiswinkel en Giel Beelen wisselden hun plek achter de microfoon af met Haarlemmers die werkzaam zijn in welzijnsinstanties, mensen uit het onderwijs en een verpleegkundige van de intensivecareafdeling van het Spaarne Gasthuis.

Ook de vier burgemeesters uit Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede waren te gast in de radiomarathon.

Verder deden verslaggevers van de drie samenwerkende omroepen vanaf de straat verslag van hoe Haarlemmers met de coronacrisis omgaan.

Zorgen over toekomst coronacrisis

"Alles lijkt wat vertraagd nu en daardoor misschien wat meer doorleefd. Misschien kan dat het mooie zijn wat in deze periode gebeurt", aldus burgemeester Jos Wienen van Haarlem.

Hij is tevreden over hoe de Haarlemmers zich nu aan de richtlijnen houden. "Maar ik voorzie dat daar barsten in beginnen te komen, en dan wordt het spannend. We hebben gezien dat er soms uitdagende situaties ontstaan waarbij de RIVM-richtlijnen niet in acht worden genomen. Dat stoort me wel."

Ook burgemeesters Elbert Roest van Bloemendaal en Astrid Nienhuis van Heemstede zijn bezorgd over de manier waarop de coronacrisis zich voort gaat zetten. David Moolenburgh vindt zijn start als Zandvoortse burgervader lastig. "De gewaarwording van een lege badplaats op dit moment is een treurig beeld."

Frenk van der Linden besloot de uitzending om 21.00 uur met de woorden "ik omarm u".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.