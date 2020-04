In een appartement in de Londenstraat heeft woensdagavond kort brand gewoed. De brandweer in Haarlem had het vuur snel onder controle.

Omwonenden zagen vlammen in het appartement op de vierde verdieping en sloegen alarm, zo laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten. "Het vuur was snel onder controle en is niet uitslaand geweest", benadrukte hij.

De bewoner van de woning was op het moment van de brand niet thuis. Omdat de oorzaak van de brand nog onbekend is, wordt het appartement in de Europawijk afgezet voor sporenonderzoek.