Haarlem

Gevonden lichaam in Mooie Nel in Haarlem is van man (31)

Het stoffelijk overschot dat dinsdagavond werd aangetroffen in het water van de Mooie Nel in Haarlem is van een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De man is omgekomen door een misdrijf.