Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er in Haarlem geen kansrijke locaties meer waar snel vijfhonderd tijdelijke woningen neergezet kunnen worden. Dat is het antwoord op een motie van de gemeenteraad.

De meerderheid van de raad had gevraagd om snel plek te vinden in de stad voor vijfhonderd tijdelijke woningen in verband met de hoge woningnood, vooral onder jongeren, gescheiden mensen, statushouders, arbeidsmigranten en cliënten van de maatschappelijke opvang.

De gemeente werkt samen met Haarlemse woningcorporaties om via ontwikkelzones de komende jaren 10.0000 woningen erbij te bouwen. Volgens onderzoeksorganisatie Platform31 is 10 procent van de Nederlandse bevolking echter een "spoedzoeker".

Flexwoningen zouden een oplossing kunnen bieden. Dat zijn woningen die deels of geheel in een fabriek worden gemaakt en makkelijk te verplaatsen zijn.

Ook panden in afwachting van sloop zijn onderzocht

Naast de zogenoemde 'containerwoningen' op plekken in de stad waar geen woonbestemming op rust, zijn ook panden die leeg staan in afwachting van sloop onderzocht op de mogelijkheid om er tijdelijk in te kunnen wonen.

Ook minister Stientje van Veldhoven dringt hier bij de gemeenten op aan, maar in Haarlem zijn alle locaties al onderzocht en in gebruik genomen tijdens de zoektocht naar woningen voor statushouders, na de grote intocht van vluchtelingen uit Syrië in 2015. Zo staan er 160 containerwoningen op het Delftplein in Haarlem-Noord.

Ook voor de toename in uitstroom van daklozen uit de opvang en cliënten van GGZ-instelling, is al naarstig gezocht naar locaties voor snel extra woningen. In de loop van tijd komen drie zorgpanden vrij, waar onderzocht wordt of deze doelgroepen hier zich tijdelijk kunnen vestigen. Dat staat in een informatienota aan de gemeenteraad.

Omdat de huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en het CDA persé niet wil bouwen in de Groene Zoom om de stad heen, noch op het bedrijventerrein Waarderpolder of op de volkstuincomplexen van de stad, is er volgens het college van burgemeester en wethouders geen plek meer over in de stad. De focus moet nu liggen op snel permanente woningen, dat uiteindelijk ook goed is voor de 'spoedzoekers'.