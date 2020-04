Het project Oneigenlijk Gebruik, dat in 2017 werd opgezet om in kaart te brengen welke Haarlemse gemeentegrond oneigenlijk in gebruik is genomen, is veel grootschaliger dan vooraf werd gedacht. Uit de eerste evaluatie blijkt dat er een bestand van 3.700 dossiers is opgebouwd, waar werd gerekend op 280 dossiers.

De dossiers worden per geval bekeken door de gemeente. Tot nu toe werd in 144 gevallen de grond verkocht aan bewoners en bleek in 128 gevallen dat er geen sprake was van oneigenlijk gebruik. Op elf plekken is een verzoek van bewoners om grond te kopen afgewezen, omdat er mogelijk kabels of leidingen in de grond liggen.

De gemeente Haarlem verkocht inmiddels voor ruim 750.000 euro aan grond. Daar staat tegenover dat er ongeveer 725.000 euro werd uitgegeven aan juridische bijstand.

Het project moet tien jaar duren, maar het is de vraag of het binnen die tijd gaat lukken. Sommige Haarlemmers starten een juridische procedure die veel tijd in beslag kan nemen.