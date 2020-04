Haarlem

Gevonden lichaam in Mooie Nel in Haarlem is van man, onderzoek nog bezig

Het stoffelijk overschot dat dinsdagavond werd aangetroffen in het water van de Mooie Nel in Haarlem is van een man. Dat maakte de politie dinsdag bekend tegenover NU.nl. Er bestaat een "sterk vermoeden" dat de man is omgekomen door een misdrijf.