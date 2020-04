De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een verdachte aangehouden na brandstichting in Haarlem. De man had rond 00.30 uur brand gesticht aan de Charta 77-Vaart.

De vlammen gingen metershoog de lucht in en in eerste instantie werd gedacht dat er een auto in de brand zou staan.

Al vrij snel bleek het niet om een auto maar om afval te gaan. De politie trof de vermoedelijke brandstichter aan in de buurt van de brand. De man, die vrij weinig kleding aanhad, is door agenten met een busje naar het politiebureau gebracht.

De man zou eerder op de avond ook al voor overlast hebben gezorgd.