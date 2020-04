Steeds meer jongeren in Haarlem hebben messen op zak. Dat signaleren wijkagenten en buurt- en jongerenwerkers. Concrete cijfers over de toename zijn niet bekend.

Dat staat in antwoorden van burgemeester Jos Wienen op vragen van de CDA-fractie in Haarlem. Dit jaar is de politie begonnen met het beter registreren van wapenbezit. Mochten de nieuwe cijfers er aanleiding toe geven, dan zullen gepaste maatregelen getroffen worden. Wienen noemt niet om welke maatregelen het gaat.

Een messenverbod in de algemene plaatselijke verordeningen opnemen is volgens Wienen niet de juiste maatregel. Hij noemt het een "zwaar middel" dat alleen wordt ingezet in gebieden waar de openbare orde onder druk staat. Zo'n gebied is er in Haarlem niet, blijkt uit veiligheidscijfers. Ook wijst hij erop dat het niet een specifiek lokaal, maar een landelijk probleem is.

Bovendien valt zo'n beetje elk mes al onder een verbod. Wienen: "Op grond van de Wet wapens en munitie zijn een groot aantal steekwapens al verboden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld vlindermessen, valmessen, stiletto's, messen met zijdelings uitspringend lemmet en messen die in uiterlijk lijken op een ander voorwerp."

"Daarnaast is er een verbod opgenomen voor voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen."