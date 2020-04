Haarlem

Verkeer vanaf Haarlem-Noord richting noorden omgeleid bij Jan Gijzenkade Slideshow Infographic Video

Verkeer vanaf Haarlem-Noord richting het noorden kan voorlopig niet over de Rijksstraatweg bij de kruising met de Jan Gijzenkade. Het verkeer, waaronder bussen, wordt omgeleid. In de andere richting is de weg wel open. Het werk is nodig omdat er een betere doorstroming voor de bus nodig is.