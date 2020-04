Haarlemse advocate Claudia van Meurs-Janssen verwacht "heel veel procedures" over ontbinding van huurcontracten in Haarlem vanwege het coronavirus, zo meldde ze dinsdagochtend in een interview, die het Kennemer Business Zakennetwerk live op Facebook hield.

Volgens de advocate komen er in de Grote Houtstraat veel meer panden leeg te staan dan nu al het geval is.

"Sommige ondernemers en zzp'ers staan met de rug tegen de muur en kunnen de huur echt niet meer betalen", vertelde ze aan Rob Wieleman van de netwerkorganisatie.

Afgelopen weken wordt haar advies gevraagd door zowel huurders als verhuurders. "Ik merk dat mensen niet achterover gaan leunen voor de mogelijke gevolgen van de coronacrisis." Ondernemers en zzp'ers kunnen alleen de eenmalige bijdrage van 4.000 euro gebruiken voor het opvangen van deze kosten, terwijl er geen inkomsten meer zijn.

Uit haar ervaringen met de vorige economische crisis weet ze dat de rechter bij een beroep op onvoorziene omstandigheden, deze situatie toch vaak onder de noemer 'normaal ondernemersrisico' schaart.

'Maak goede afspraken met verhuurder'

Volgens Van Meurs-Janssen is het daarom belangrijk om als ondernemer of zzp'ers die een ruimte huurt, nu goede afspraken te maken met de verhuurder. Die zal volgens haar ook baat hebben bij een goede regeling, omdat door de grotere leegstand van panden in de stad "het aanbod omlaag gaat wat zijn weerslag zal hebben op de prijzen."

Volgens de advocate is het nu slim om als huurder goede wil te tonen en in ieder geval een deel van de huur te betalen. "Blijf open en transparant in gesprek met elkaar, leg afspraken goed vast en ga er niet met gestrekt been in", adviseert ze in het live-gesprek op facebook.

"Ook huurders moeten niet direct aanspraak op boetes en rentes gaan maken", vindt advocate Claudia van Meurs-Janssen. "Help elkaar hier doorheen."

