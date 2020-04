De kooplieden van de Haarlemse markt brengen zaterdag kruiwagens vol met sinaasappels, appels, stroopwafels en andere goederen uit hun kramen naar de zorgmedewerkers van het Spaarne Gasthuis.

Dat vertelde de Haarlemse marktcoördinator Ed Mense aan Haarlem105. Wat begon als een idee van de promotiecommissie van de markt, die een bedrag beschikbaar wilde stellen als bedankje voor de ziekenhuismedewerkers, is uitgelopen op een vrachtvolle lading aan goederen.

De Haarlemse markt kan nog openblijven, omdat de non-foodkramen tijdelijk niet komen. "Nu hebben we minimaal 5 meter ruimte tussen de rijen met kramen", legt Mense uit. Ook worden er elke zaterdag lijnen getrokken op de Grote Markt om ervoor te zorgen dat de marktbezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Op de zaterdagmarkt zijn elke week vier marktmeesters aanwezig om toezicht te houden, en bezoekers te vragen "een ommetje" te maken als het te druk wordt. Afgelopen weekend werd de markt vooral 's ochtends goed bezocht, maar volgens Mense hield iedereen zich goed aan de afspraken.

"We hebben afzetlint bij ons als het wel te druk wordt. Dan kunnen we de markt tijdelijk sluiten als dat nodig is." Mense hoopt dat in Haarlem de markt tijdens de beperkende maatregelen gewoon door kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de markt van Volendam waar het te druk werd.

De Haarlemse marktcoördinator vindt het overigens bijzonder dat ook de marktkooplieden met non-foodproducten meedoen aan de bedankactie voor het zorgpersoneel komende zaterdag.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.