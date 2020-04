Haarlem

Horeca wil dat Haarlem kosten kwijtscheldt vanwege coronacrisis

Ondernemers krijgen vanwege de coronacrisis uitstel van het betalen van gemeentebelastingen, maar dat is volgens de horeca in Haarlem niet genoeg in de coronacrisis. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlem wil dat de gemeente kosten gaat kwijtschelden.