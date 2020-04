Op de A9 stond het verkeer ter hoogte van Beverwijk zondag muurvast door een technische storing van de brug over Zijkanaal C. De brug kon niet worden gesloten, wat zorgde voor een kilometerslange file richting Haarlem. Inmiddels is de file opgelost.

De rijbaan was tijdelijk dicht en verkeer kan omrijden via de N8, de A8, de A10 en de A4.

"De monteur is klaar, nog even geduld", liet de ANWB rond 11.00 uur weten.