Een auto aan de Zomerkade en twee parasols bij het stadhuis in Haarlem zijn in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken.

De branden vonden rond 4.00 uur plaats. De brandweer heeft beide branden inmiddels geblust, maar kon in beide gevallen de volledige verwoesting niet voorkomen.

De laatste tijd lijkt het vaak raak met autobranden in Haarlem. Eerder deze week was al meerdere keren sprake van een autobrand in de stad. Auto's aan de Boterstraat en in parkeergarage Raaks moesten het ruim een week geleden ontgelden.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt van een toename echter geen sprake: "Autobranden zijn van alle tijden."