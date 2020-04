Vanwege een schoorsteenbrand in de De Clerqstraat in Haarlem moest een aantal woningen vrijdagavond worden ontruimd. Er raakte niemand bij de brand gewond.

De brand in de schoorsteen zorgde ervoor dat er veel hitte ontstond. Er kwam veel rook vrij via een dakraam. Een naastgelegen huis liep ook schade op. Na ruim een uur was de brand onder controle.

De brandweer had moeite de woning te bereiken vanwege de smalle straatjes en slecht geparkeerde auto's. Mogelijk is er in de wijk schade gereden, maar het is nog niet bekend waar.