In de Schalkwijk in Haarlem is zaterdagochtend een ramkraak gepleegd op de Jumbo. Een auto heeft daar de voorgevel van de supermarkt stuk gereden. De daders zijn nog voortvluchtig.

De ramkraak vond rond 7.00 uur plaats. De daders zijn met een bestelbus op de supermarkt ingereden. Of er bij de ramkraak buit is gemaakt, is nog onbekend.

Via Burgernet riep de politie op om in de Schalkwijk uit te kijken naar twee personen op een zwarte scooter. De daders hadden zwarte hoody's aan en de scooter is mogelijk beschadigd.