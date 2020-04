In Haarlemse parken en op pleinen krijt de gemeente cirkels van 1,5 meter doorsnee. Dit om de bezoekers, die hier massaal naartoe komen, op het hart te drukken 1,5 meter afstand van elkaar te houden vanwege het coronavirus.

Het gaat om milieuvriendelijke krijtsjablonen. Deze sjablonen verdwijnen niet na een regenbui. Ze blijven in ieder geval tot en met 28 april zichtbaar, aldus de gemeente.

Als mensen op de stip in het midden gaan staan of zitten, en ze spreiden hun armen, dan is de afstand tot aan de rand van de cirkel 1,5 meter.

In alle Haarlemse wijken komt dit krijtsjabloon op pleinen, in parken, bij sportvelden en andere plekken waar mensen samenkomen. "Houd 1,5 meter afstand! Met elkaar kunnen we de verspreiding van het virus stoppen", roept de gemeente op.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.