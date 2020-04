De jaarlijkse herdenking van het bombardement op de Amsterdamse buurt in Haarlem op 16 april gaat niet door. In verband met de beperkte bewegingsvrijheid door het coronavirus heeft de wijkraad deze afgelast en uitgesteld naar 16 april 2021.

Het bombardement van 16 april 1943 van de geallieerden is het zwaarste bombardement dat Haarlem heeft meegemaakt. De bommen waren bedoeld om de werkplaats van de spoorwegen langs de Amsterdamsevaart te vernielen. In plaats daarvan vielen ze voornamelijk in de woonwijken ernaast.

De gevolgen waren rampzalig: 85 doden, 43 zwaar- en 62 lichtgewonden. Meer dan zestienhonderd huizen liepen schade op, 84 daarvan zijn verwoest. Veel mensen raakten dakloos en moesten ergens anders gaan wonen.

Het monument is juist afgelopen maand verplaatst van het Nijmanshofje naar het Nagtzaamplein, voor het Broederhuis, om het bombardement weer meer onder de aandacht te brengen. "Daarmee waren we net bezig om de herdenking nieuw leven in te blazen. Het monument en daarmee het bombardement dreigde in de vergetelheid te raken", zegt wijkraadslid Jan Appel.

Hij heeft het initiatief genomen de Franciscus Xaveriusschool dit jaar bij de herdenking te betrekken. Groep 8 krijgt les in het bombardement en kinderen zouden gedichten lezen en bloemen leggen, maar de school is nu dicht vanwege de coronacrisis.

Ook heeft hij mensen gevonden die het bombardement hebben overleefd. Zij zouden de herdenking bijwonen en sommigen deden mee aan lessen op school.

Tot misschien wel vijftig mensen had Appel verwacht bij de herdenking op 16 april. "Het was wel eventjes schrikken toen bleek dat we de bijeenkomst niet door konden laten gaan, maar volgend jaar wordt vast een mooi moment."

De wijkraad legt op 16 april zelf wel een bloemetje bij het monument.