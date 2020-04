Haarlem

De voorraad van de voedselbank Haarlem is weer op peil nadat er eerder grote zorgen waren over de aanvoer van voedsel. Bedrijfsleider Anga Veldhuizen haalt opgelucht adem. "We zien een positieve kentering. Het idiote hamstergedrag is voorbij en dat is heel fijn."