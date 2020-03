De voorraad van de voedselbank Haarlem is weer op pijl nadat er eerder grote zorgen waren over de aanvoer van voedsel. Bedrijfsleider Anga Veldhuizen haalt opgelucht adem. "We zien een positieve kentering. Het idiote hamstergedrag is voorbij en dat is heel fijn."

Twee weken geleden vreesde Veldhuizen nog dat het massaal hamsteren van voedsel het einde zou betekenen voor de voedselbank. "Er is gelukkig op tijd een einde aan gekomen. We krijgen restpartijen en brood van de supermarkten. En gelukkig hebben we veel particuliere donaties gekregen, variërend van 10 tot 200 euro."

Vandaag worden de pakketten weer uitgedeeld en die zijn goed gevuld. "We hebben ook veel versproducten die we van de horeca en scholen hebben gekregen", vertelt Veldhuizen.

Voorlopig kunnen de mensen die afhankelijk zijn van de Haarlemse voedselbank rekenen op genoeg eten. "We zijn vol goede moed om dit de komende tijd zo door te zetten", besluit de bedrijfsleider.