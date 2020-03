Een auto is zaterdagavond uitgebrand in de Raaks parkeergarage in het centrum van Haarlem. De brand ontstond rond 21.00 uur en is snel geblust.

De auto stond geparkeerd en is volledig uitgebrand. Hierbij liepen ook andere auto's schade op.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De voertuigen zijn met lint afgezet en de politie gaat onderzoek doen.

Door de brand is de parkeergarage gesloten. Het is nog onduidelijk wanneer deze weer open kan.