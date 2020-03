De geplande raadsvergadering van de gemeente Haarlem donderdag is op het laatste moment afgelast vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Het is niet mogelijk om de 39 raadsleden, wethouders, burgemeester en griffiers in de raadszaal op 1,5 meter van elkaar te laten zitten.

De Haarlemse gemeenteraad was voornemens de reguliere raadsvergadering door te laten gaan zonder publiek. Maar in de vergaderzaal is het praktisch onmogelijk om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen.

Waarschijnlijk wordt de vergadering volgende week maandagavond gehouden met enkel de fractievoorzitters van de dertien politieke partijen, de wethouders, burgemeester en de griffier.

Ook zullen alleen onderwerpen ter sprake komen waarover de partijen al in de commissievergadering hebben gediscussieerd en waarover alleen nog maar een formeel besluit moet worden genomen. Dat zijn de zogenoemde hamerstukken of hamerstukken met stemverklaring.

Het besluit over het plan voor De Koepel wordt uitgesteld. Hierover willen de partijen nog verder discussiëren.

Er wordt nog onderzocht of de vergaderingen in kleinere commissies tijdens de coronacrisis in digitale vorm gedaan kunnen worden.

