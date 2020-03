Boek & Cultuur Nieuwe expositie over invloed schilder Frans Hals op moderne kunstenaars Slideshow Infographic Video Het Frans Hals Museum in Haarlem laat vanaf zaterdag in de tentoonstelling Frans Hals en de Modernen zien wat voor invloed de zeventiende-eeuwse kunstenaar op het werk van de modernistische kunstenaars als Édouard Manet en Vincent van Gogh had.