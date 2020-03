Een geparkeerde auto aan de Botermarkt in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

De brand werd rond 0.30 uur gemeld bij de politie. Door de hitte die de autobrand afgaf, sneuvelde ook een raam van de woning.

De politie doet momenteel onderzoek naar de brand. Getuigen die iets verdachts gezien hebben bij de Botermarkt in de nacht van dinsdag op woensdag, worden verzocht contact op te nemen met de politie.